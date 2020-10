Trump rassicura, migliorano le condizioni del Presidente USA: “non prendo niente” (Di venerdì 9 ottobre 2020) migliorano le condizioni di Donald Trump, risultato positivo al coronavirus lo scorso giovedì: il Presidente degli Stati Uniti ha rassicurato tutti, dichiarando di sentirsi bene e di non assumere più alcun farmaco. “Adesso sono libero, mi sento perfettamente, non prendo niente. Ne sono fuori“, ha dichiarato Trump al conduttore radiofonico Rush Limbaugh. Intanto si sono sottoposti a tampone e risultati negativi Mike Pence e la moglie Karen, così come anche Ivanka Trump e Jared Kushner.L'articolo Trump rassicura, migliorano le condizioni del Presidente USA: “non prendo niente” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020)ledi Donald, risultato positivo al coronavirus lo scorso giovedì: ildegli Stati Uniti hato tutti, dichiarando di sentirsi bene e di non assumere più alcun farmaco. “Adesso sono libero, mi sento perfettamente, nonniente. Ne sono fuori“, ha dichiaratoal conduttore radiofonico Rush Limbaugh. Intanto si sono sottoposti a tampone e risultati negativi Mike Pence e la moglie Karen, così come anche Ivankae Jared Kushner.L'articololedelUSA: “nonniente” MeteoWeb.

kit68ven : RT @fabriziopieron4: @mgmaglie il vero Leader (Trump) rassicura, conforta il proprio popolo non impone lo stato di terrore come il nostro g… - upinare : @GermanoDottori ... forse Trump serve più di quanto credono tutti, l’immagine dell’uomo forte rassicura e invoglia… - geokawa : RT @fabriziopieron4: @mgmaglie il vero Leader (Trump) rassicura, conforta il proprio popolo non impone lo stato di terrore come il nostro g… - voltes48 : RT @fabriziopieron4: @mgmaglie il vero Leader (Trump) rassicura, conforta il proprio popolo non impone lo stato di terrore come il nostro g… - mimma42 : RT @fabriziopieron4: @mgmaglie il vero Leader (Trump) rassicura, conforta il proprio popolo non impone lo stato di terrore come il nostro g… -