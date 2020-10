Trump organizza una cena evento: attese centinaia di persone (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un evento alla Casa Bianca per Donald Trump sabato. Secondo indiscrezioni riportate da Abc, l'amministrazione sta organizzando un evento di persona durante il quale il presidente probabilmente parlerà ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Unalla Casa Bianca per Donaldsabato. Secondo indiscrezioni riportate da Abc, l'amministrazione stando undi persona durante il quale il presidente probabilmente parlerà ...

Donald Trump intende organizzare domani un evento alla Casa Bianca dal titolo “LawOrder”, per il quale sono attese centinaia di persone. Secondo quanto riporta il New York Times la questione agita mol ...

