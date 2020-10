Trump, la campagna elettorale slitta a lunedì. Pelosi: “Commissione per valutare le sue capacità” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Era ansioso di tornare a fare comizi, e aveva già annunciato che sabato 10 ottobre sarebbe stato in Florida. Ma nel giorno in cui aveva detto che si sarebbe sottoposto al tampone per verificare se è ancora positivo al Covid, Donald Trump rinvia la ripresa della sua campagna elettorale a lunedì, come ha scritto – annunciandolo – John Roberts di Fox su twitter. La portavoce della Casa Bianca Kaileigh McEnany, anche lei positiva, aveva dichiarato che sarebbe stata “dura” organizzare un comizio per sabato, aggiungendo che il presidente “non sarà in pubblico se può ancora trasmettere il virus. Ma, ha detto senza alcuna base scientifica, potete essere sicuri che il test mostrerà” che il virus “non è trasmissibile”. Intanto non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Era ansioso di tornare a fare comizi, e aveva già annunciato che sabato 10 ottobre sarebbe stato in Florida. Ma nel giorno in cui aveva detto che si sarebbe sottoposto al tampone per verificare se è ancora positivo al Covid, Donaldrinvia la ripresa della suaa lunedì, come ha scritto – annunciandolo – John Roberts di Fox su twitter. La portavoce della Casa Bianca Kaileigh McEnany, anche lei positiva, aveva dichiarato che sarebbe stata “dura” organizzare un comizio per sabato, aggiungendo che il presidente “non sarà in pubblico se può ancora trasmettere il virus. Ma, ha detto senza alcuna base scientifica, potete essere sicuri che il test mostrerà” che il virus “non è trasmissibile”. Intanto non c’è ...

riotta : Caos Usa sui #Debates2020 presidenziali Trump dice no, la sua campagna dice si ma spostando le date, i medici zitti… - francescocosta : State tranquilli: qualcuno finge il contrario, ma in questo momento nessuno sa niente su come la positività di Trum… - fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - MatteoMarchini5 : Trump, la campagna elettorale slitta a lunedì. Pelosi: “Commissione per valutare le sue capacità” - EllePi0402 : RT @Banca_MPS: In #USA il tira e molla sul piano di stimolo ha guidato ieri il rialzo dei listini e #Trump già domani potrebbe tornare in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump campagna Trump e il Covid: ora la campagna elettorale sopravvive solo con le ipotesi Avvenire Sventato il rapimento della governatrice democratica del Michigan

Il rapimento della governatrice sventato in Michigan cade sulla campagna elettorale americana e apre un nuovo fronte di scontro. Donald Trump attacca lademocratica Gretchen Whitmer, al centro del ...

Trump positivo al Covid, la Camera annuncia: commissione d’inchiesta sulla salute del presidente

La speaker democratica della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha annunciato che la Camera invocherà il venticinquesimo emendamento per ...

Il rapimento della governatrice sventato in Michigan cade sulla campagna elettorale americana e apre un nuovo fronte di scontro. Donald Trump attacca lademocratica Gretchen Whitmer, al centro del ...La speaker democratica della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha annunciato che la Camera invocherà il venticinquesimo emendamento per ...