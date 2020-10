Tre positivi tra azzurrini e staff | salta Islanda-Italia U 21

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) REYKJAVIK () (ITALPRESS) –Under 21, garavalida per le qualificazioni agli Europei di categoria e inprogramma oggi a Reykjavik, è stata rinviata. Una decisionearrivata dopo le tretà riscontrate oggi in duecalciatori e in un membro dellodell'Under 21azzurra. I giocatori in questione, secondo quanto reso noto dalle rispettive società, sono Mattia Gabbia del Milan e Alessandro Plizzari della Reggina. La comitiva azzurra rientrerà subito incon due voli separati e si ritroverà a Tirrenia.Tutta la delegazione arrivata ieri inera risultata negativa ai tre tamponi effettuati indall'inizio del raduno. Glierano partiti per la ...