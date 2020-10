Tiziana Ferrario contro Fazio: “Valletta muta, invita solo uomini, è un finto modesto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La giornalista, volto noto di casa Rai, Tiziana Ferrario, ha attaccato pesantemente Fabio Fazio e la trasmissione Che Tempo che Fa. Accuse molto pesanti: dal format maschilista alla presenza della valletta muta – si riferisce a Filippa Lagerback – all’attacco diretto alla comica Luciana Littizzetto. Ferrario è un fiume in piena. Il duro attacco di Tiziana … L'articolo Tiziana Ferrario contro Fazio: “Valletta muta, invita solo uomini, è un finto modesto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) La giornalista, volto noto di casa Rai,, ha attaccato pesantemente Fabioe la trasmissione Che Tempo che Fa. Accuse molto pesanti: dal format maschilista alla presenza della valletta– si riferisce a Filippa Lagerback – all’attacco diretto alla comica Luciana Littizzetto.è un fiume in piena. Il duro attacco di… L'articolo: “Valletta, è unmodesto” proviene da www.meteoweek.com.

