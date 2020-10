“Ti trito come il sale e ti ammazzo. Il Covid non esiste, idiota”: padre minaccia la pediatra che ha ordinato un tampone per la figlia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Minacce di morte solo per aver richiesto un tampone per una bambina di 4 anni che presentava sintomi simili a quelli del coronavirus. A denunciare l’episodio è stata una pediatra di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, che è stata aggredita verbalmente dal padre della piccola che, al telefono, l’ha minacciata: “Adesso vengo nel suo studio, prima la trito come il sale fino e poi l’ammazzo. Il coronavirus non esiste. Idiota”, sono state le parole dell’uomo secondo quanto raccontato dalla donna a Il Messaggero. “La bimba ieri mattina aveva febbre a 37.5, tosse e rinorrea. Avvisaglie che fanno scattare il protocollo Covid-19“, ha spiegato la dottoressa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Minacce di morte solo per aver richiesto unper una bambina di 4 anni che presentava sintomi simili a quelli del coronavirus. A denunciare l’episodio è stata unadi Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, che è stata aggredita verbalmente daldella piccola che, al telefono, l’hata: “Adesso vengo nel suo studio, prima lailfino e poi l’. Il coronavirus non. Idiota”, sono state le parole dell’uomo secondo quanto raccontato dalla donna a Il Messaggero. “La bimba ieri mattina aveva febbre a 37.5, tosse e rinorrea. Avvisaglie che fanno scattare il protocollo-19“, ha spiegato la dottoressa ...

