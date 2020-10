“The Voice Senior”: per i giudici spunta un nuovo nome (Di venerdì 9 ottobre 2020) Aumentano le indiscrezioni sul programma Rai Continuano a circolare le indiscrezioni sul nuovo programma, in onda sulla Rai, “The Voice Senior”. Lo show condotto da Antonella Clerici dovrebbe iniziare, salvo cambiamenti il 20 novembre. Leggi anche: “The Voice Senior”: le prime novità sulla giuria Secondo quanto riporta, Blogo, tra i personaggi che potrebbero comporre la giuria c’è anche Fabio Rovazzi. Un nome fresco e giovane data l’età del cantante: scelto sia per la questione anagrafica sia per la fetta di pubblico che potrebbe attrarre. Secondo quanto riporta il sito per convincerlo la Rai avrebbe deciso di offrire un cachet che andrebbe a superare i 200 mila euro. Insieme all’artista potrebbe esserci Al Bano, con la figlia Jasmine, Elodie, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Aumentano le indiscrezioni sul programma Rai Continuano a circolare le indiscrezioni sulprogramma, in onda sulla Rai, “TheSenior”. Lo show condotto da Antonella Clerici dovrebbe iniziare, salvo cambiamenti il 20 novembre. Leggi anche: “TheSenior”: le prime novità sulla giuria Secondo quanto riporta, Blogo, tra i personaggi che potrebbero comporre la giuria c’è anche Fabio Rovazzi. Unfresco e giovane data l’età del cantante: scelto sia per la questione anagrafica sia per la fetta di pubblico che potrebbe attrarre. Secondo quanto riporta il sito per convincerlo la Rai avrebbe deciso di offrire un cachet che andrebbe a superare i 200 mila euro. Insieme all’artista potrebbe esserci Al Bano, con la figlia Jasmine, Elodie, ...

