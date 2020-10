The Stand: il trailer della serie tratta dal romanzo di Stephen King (Di venerdì 9 ottobre 2020) La serie The Stand, tratta dal romanzo di Stephen King, arriverà sugli schermi di CBS All Access il 17 dicembre, ecco il trailer. The Stand arriverà sugli schermi di CBS All Access il 17 dicembre e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto tratto dal romanzo L'ombra dello scorpione. Nel video si vedono infatti i protagonisti mentre cercano di sopravvivere e incontrano Madre Abigail, affrontando elementi oscuri e un temibile villain. The Stand, adattamento del romanzo di Stephen King, può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) LaThedaldi, arriverà sugli schermi di CBS All Access il 17 dicembre, ecco il. Thearriverà sugli schermi di CBS All Access il 17 dicembre e ilregala le prime sequenze dell'atteso progetto tratto dalL'ombra dello scorpione. Nel video si vedono infatti i protagonisti mentre cercano di sopravvivere e incontrano Madre Abigail, affrontando elementi oscuri e un temibile villain. The, adattamento deldi, può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander ...

