The Right Stuff: Uomini Veri stagione 1 su Disney+ dal 9 Ottobre: anticipazioni trama e cast (Di venerdì 9 ottobre 2020) La nuova serie in arrivo su Dinsey+, The Right Stuff: Uomini Veri è attesissima da tutti. Vediamo insieme, a partire dal 9 Ottobre, che storia ci appassionare davanti lo schermo. The Right Stuff: Uomini Veri – trama Siamo nel clou della guerra fredda, anno 1959, America e Unione Sovietica silentemente combattono per la supremazia. Gli americani pensano di poter vincere da questo punto di vista inviando un uomo nello spazio. E così la neonata Nasa riunisce i migliori ingegneri della nazione per rendere possibile questa impresa. Gli ingegneri della NASA, e le loro famiglie, con i rispettivi astronauti scelti per la missione, saranno quindi i personaggi di questa avvincente serie tv.

