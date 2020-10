The Magic Order: Netflix cancella la serie tratta dal fumetto di Mark Millar prima delle riprese (Di venerdì 9 ottobre 2020) Netflix ha cancellato la produzione della serie The Magic Order, tratta dal fumetto di Mark Millar, prima dell'inizio delle riprese. The Magic Order non diventerà, almeno per ora, una serie Netflix: lo studio ha cancellato il progetto le cui riprese avrebbero dovuto iniziare nei primi mesi del 2021. Lo show tratto dal fumetto di Mark Millar avrebbe infatti avuto un costo considerato attualmente troppo elevato e avrebbe richiesto un impegno produttivo non considerato fattibile in questo periodo complicato. La preproduzione era ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)hato la produzione dellaThedaldidell'inizio. Thenon diventerà, almeno per ora, una: lo studio hato il progetto le cuiavrebbero dovuto iniziare nei primi mesi del 2021. Lo show tratto daldiavrebbe infatti avuto un costo considerato attualmente troppo elevato e avrebbe richiesto un impegno produttivo non considerato fattibile in questo periodo complicato. La preproduzione era ...

Deadline riporta che Netflix ha deciso di non procedere con The Magic Order, la serie basata sul fumetto omonimo di Mark Millar. Il progetto era in fase di pre-produzione a Praga, per un inizio fissat ...

