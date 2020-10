Terremoto, paura in Lombardia: scossa avvertita a Milano e Bergamo [LIVE] (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Lombardia, anche a Milano e Bergamo. Secondo l’INGV si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.4, avvenuto a 3 km est da Sorisole (Bergamo) alle 05:54:16, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato avvertito in Particolare ad Alzano Lombardo, Bergamo, Torre Boldone, Valbrembo, Torre de’ Roveri, Villa d’Almè, Albino, Ranica, Orio al Serio, Albano Sant’Alessandro (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Il Terremoto è stato localizzato a: 8 Km a NE di Bergamo (119381 abitanti) 39 Km a E di Monza (122671 abitanti) 44 Km a NE di Sesto San Giovanni (81608 ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Unadiè statadalla popolazione in, anche a. Secondo l’INGV si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.4, avvenuto a 3 km est da Sorisole () alle 05:54:16, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato avvertito in Particolare ad Alzano Lombardo,, Torre Boldone, Valbrembo, Torre de’ Roveri, Villa d’Almè, Albino, Ranica, Orio al Serio, Albano Sant’Alessandro (dati “Hai Sentito il”). Ilè stato localizzato a: 8 Km a NE di(119381 abitanti) 39 Km a E di Monza (122671 abitanti) 44 Km a NE di Sesto San Giovanni (81608 ...

