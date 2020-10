Taranto | “C’è posta per te” | Giorgioforever per i bambini in pediatria oncologica Oggi presentazione dell' iniziativa

Leggi su noinotizie

(Di sabato 10 ottobre 2020) Stamattina l’viene presentata in una conferenza stampa. Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione: L’associazione “” spegne la sua prima candelina e come sempre rivolge il suo pensiero ai tantiricoverati e in cura presso il reparto di’ospedale S.S. Annunziata di. Non sarà certo il Covid-19 a fermarci,e se non ci è permesso di esservi accanto,proveremo a raggiungervi alla nostra maniera. Abbiamo lanciato un messaggio ai nostri iscritti e ai tanti amici che durante questo anno ci hanno seguito e ci sostengono.È nata così una singolare “C’èper ...