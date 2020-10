Tamponi, tracciamento fai-da-te e il Covid che galopperà sempre più veloce: diario personale di un sistema che, così, non può reggere, Luca ... (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ieri leggo una intervista del professor Feancesco Vaia, responsabile scientifico dello Spallanzani, lo troveremo anche più avanti, in cui dice che i medici "non devono limitarsi a prescrivere Tamponi"... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ieri leggo una intervista del professor Feancesco Vaia, responsabile scientifico dello Spallanzani, lo troveremo anche più avanti, in cui dice che i medici "non devono limitarsi a prescrivere"...

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi tracciamento Tamponi, tracciamento e posti letto il pericolo maggiore adesso è al Sud Il Gazzettino Coronavirus in Puglia, 249 nuovi casi e due morti

Il tampone si è reso necessario ieri quando l’uomo ... Continua l’attività di monitoraggio dei positivi in isolamento fiduciario e di tracciamento dei contatti.

Covid-19, Galli: “Segni di ripresa del virus che non volevamo vedere”

"Abbiamo problemi emergenti al Sud e in giro per l'Italia", avverte Massimo Galli in merito all'emergenza Covid-19 nel paese.

