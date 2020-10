Tamponi, tracciamento fai-da-te e il Covid che galopperà sempre più veloce: diario personale di un sistema che, così, non può reggere (Luca Telese) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ormai siamo in piena “Tamponopoli”: mezza Italia in fila nei Coronavirus Drive In, o in caccia del sospirato tampone, migliaia di classi bloccate nelle scuole (come quella di mio figlio). Quello che segue è un piccolo racconto dell’orrore e dell’assurdo, ovvero di quello che può capitare a qualsiasi genitore italiano, se finisce nel tritacarne oggi, dati i protocolli sanitari (pieni di bachi) attualmente in vigore. In parte era inevitabile, in parte no, e provo a spiegare perché a partire dalla mia esperienza di avventura estrema (uguale a quella di migliaia di italiani, in queste ore) nel “circo Orfei” che è stato determinato da questa nuova fase della Pandemia. Il motore primo di questo caos di procedure e autorità è prodotto – come è noto – dal solito genere di prima necessità che ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ormai siamo in piena “Tamponopoli”: mezza Italia in fila nei Coronavirus Drive In, o in caccia del sospirato tampone, migliaia di classi bloccate nelle scuole (come quella di mio figlio). Quello che segue è un piccolo racconto dell’orrore e dell’assurdo, ovvero di quello che può capitare a qualsiasi genitore italiano, se finisce nel tritacarne oggi, dati i protocolli sanitari (pieni di bachi) attualmente in vigore. In parte era inevitabile, in parte no, e provo a spiegare perché a partire dalla mia esperienza di avventura estrema (uguale a quella di migliaia di italiani, in queste ore) nel “circo Orfei” che è stato determinato da questa nuova fase della Pandemia. Il motore primo di questo caos di procedure e autorità è prodotto – come è noto – dal solito genere di prima necessità che ...

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi tracciamento Tamponi, tracciamento e posti letto il pericolo maggiore adesso è al Sud Il Gazzettino Sei casi di Coronavirus a Melendugno, positivi anche due bambini. Potì: “rispettate le regole”

Coronavirus, focolaio in una residenza della Bocconi a Milano: 9 positivi. Almeno 180 studenti in isolamento

