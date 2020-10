Tamponi e dati Covid del 23 marzo rispetto all’8 ottobre da leggere bene (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sta circolando da ieri un post che confronta Tamponi e più in generale i dati del Covid tra quelli registrati lo scorso 23 marzo e quelli dell’8 ottobre. Periodi storici completamente diversi tra loro, ma con nuovi positivi praticamente identici. Ci sono tuttavia delle differenze andando ad esaminare in effetti i bollettini ufficiali, in quanto a nuovi positivi praticamente uguali non corrisponde la medesima vicinanza per altri valori. La spiegazione, però, è più complessa di quanto si possa immaginare. Confrontiamo Tamponi e dati Covid del 23 marzo rispetto al bollettino dell’8 ottobre In pratica, si ritiene che i positivi di oggi siano gli stessi del 23 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sta circolando da ieri un post che confrontae più in generale ideltra quelli registrati lo scorso 23e quelli dell’8. Periodi storici completamente diversi tra loro, ma con nuovi positivi praticamente identici. Ci sono tuttavia delle differenze andando ad esaminare in effetti i bollettini ufficiali, in quanto a nuovi positivi praticamente uguali non corrisponde la medesima vicinanza per altri valori. La spiegazione, però, è più complessa di quanto si possa immaginare. Confrontiamodel 23al bollettino dell’8In pratica, si ritiene che i positivi di oggi siano gli stessi del 23 ...

