Tabacco rollato e sigaretta | quale fa meno male? Come si sceglie?

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono sempre più numerosi gli italiani che preferiscono alle classiche sigarette nel pacchetto ilda rollare. La spesa è minore, ladura più a lungo, c’è chi si appassiona a farla per sé e per i propri amici e poi va di gran moda e questo non è da sottovalutare. Dal 2013 al 2014 i fumatori che preferiscono ilsfuso sono cresciuti dal 9,6 per cento al 18 per cento: un raddoppio netto. I dati sono stati diffusi dall’Iss (Istituto superiore di sanità) in occasione della Giornata mondiale senzache si celebrerà domani 31 maggio. Are le sigarette fai-da-te sono soprattutto i giovani fumatori, ma basta guardarsi intorno per accorgersi che anche molti adulti ...