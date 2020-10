Svizzera: quarantena obbligatoria per chi viene da 4 regioni italiane (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Svizzera ha annunciato che metterà in quarantena obbligatoria tutti coloro che arriveranno in Svizzera da quattro regioni italiane: ecco quali. A causa del sempre crescente numero di nuovi contagi in Italia la Svizzera ha annunciato delle misure di precauzione che saranno applicate a tutti coloro che entreranno in territorio svizzero partendo da alcune regioni italiane. Si tratta delle regioni che hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laha annunciato che metterà intutti coloro che arriveranno inda quattro: ecco quali. A causa del sempre crescente numero di nuovi contagi in Italia laha annunciato delle misure di precauzione che saranno applicate a tutti coloro che entreranno in territorio svizzero partendo da alcune. Si tratta delleche hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Svizzera: quarantena obbligatoria per chi arriva da 4 regioni d’Italia - tvsvizzera : Chi entra in #Svizzera e, in uno dei dieci giorni precedenti, si è recato in una delle regioni indicate, sarà sogge… - Adnkronos : #Svizzera, #quarantena per chi arriva da 4 regioni italiane - GFabrygherardi : RT @tvsvizzera: Chi entra in #Svizzera e, in uno dei dieci giorni precedenti, si è recato in una delle regioni indicate, sarà soggetto all'… - lucabattanta : @arabellara intanto la Campania è stata messa da lunedì nella lista in cui bisogna fare la quarantena di 10 giorni… -