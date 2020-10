Svizzera, quarantena obbligatoria per chi rientra da 4 regioni italiane Zaia: 'Incomprensibile' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liguria , Campania , Sardegna e Veneto . È salito a quattro il numero di regioni italiane che la Svizzera ha inserito nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da : la prima ad ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liguria , Campania , Sardegna e Veneto . È salito a quattro il numero diche laha inserito nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da : la prima ad ...

Corriere : Svizzera: quarantena obbligatoria per chi arriva da 4 regioni d’Italia - ilpost : Chi arriva in Svizzera da Campania, Sardegna, Veneto e Liguria dovrà mettersi in quarantena - Adnkronos : #Svizzera, #quarantena per chi arriva da 4 regioni italiane - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, la #Campania entra nella lista rossa della #Svizzera: quarantena per chi torna - MosconeF : “Dal 12 ottobre chi entrerà in Svizzera provenendo da Campania, Sardegna e Veneto, oltre che dalla Liguria, dovrà m… -