Svizzera alza le barricate | quarantena per chi arriva da 4 regioni italiane

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Per 61 Paesi del mondo e 28, laè pronta adre ledal prossimo 12 ottobre. La lista comprende anche quattro: Liguria, Veneto, Sardegna e Campania. In questo momento, la confederazione elvetica prevede che chiunque provenga da queste quattrodebba mettersi inper 14 giorni, per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus che, negli ultimi giorni, ha superato i 1400 casi in 24 ore, con punte che non si vedevano, nel Paese, dalla fine di marzo e dall’inizio di aprile. LEGGI ANCHE > Ricciardi: «A novembre rischiamo 16mila casi al giorno», i contagi aumentano e si mette un limite agli arrivi nello Stato ...