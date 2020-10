Supernatural 15X15 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020)va in onda sulla The CW americana giovedì 15 ottobre 2020. Di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #Purtroppo dopo mille avventure e battaglie per salvare il mondo, la storia di Sam e Dean Winchester arriva alla fine con l’ultima stagione. L’episodio disi intitola Gimme Shelter, che tradotto in italiano significa “dammi un riparo”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ...