Suarez | “Ho pianto per l’addio al Barça | Koeman mi ha messo da parte dal nulla”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ho avuto un misto di sentimenti tristi, ma il fatto di cambiare città è stato difficile per la mia famiglia, per i miei figli dopo sei anni. In lacrime ho spiegato alla mia famiglia che siamo stati fortunati nonostante tutto perché passare così tanto tempo in un posto così bello è un privilegio, specialmente in una squadra come il Barcellona“. Lo ha rivelato Luis, attaccante dell’Atletico Madrid nonché ex centravanti del Barcellona. Nella rivoluzione blaugrana il giocatore uruguaiano è statodadal nuovo allenatore Ronald, a detta disenza alcun preavviso: “Ci sono cose che non sappiamo e che non sapevo, ma stavo per allenarmi a Barcellona e sono statoda ...