Storie Italiane | Valeria Marini da Eleonora Daniele | «Canto per le donne vittime di violenza»

(Di venerdì 9 ottobre 2020)è stata ospite di, su Rai1, nell’ultima parte della puntata didi oggi, dove ha parlato del suo brano ‘Boom’, che sta spopolando. “Con questa canzone ho scelto di lanciare un messaggio per aiutare leche vivono situazioni difficili e sonodi. Ho voluto farlo con leggerezza: il brano ci invita a ritrovare il ‘boom’ che è in noi”. Ai microfoni diha poi specificato: “Questa canzone è frutto di una collaborazione con l’associazione ‘Senza veli sulla lingua’, della quale sono testimonial ...

_Suhoist_ : RT @_blackpinkita: [IG] Dalle storie e sul profilo di @.amazingsat_official Domani alle 12:40 italiane ?? - infoitinterno : Il padre di Viviana Parisi a Storie Italiane: “Mia figlia è stata uccisa” - luciostella : @barbaradipalma @storie_italiane @eleonoradaniele Buon lavoro, che seguiamo sempre - ItsGioia_ : RT @_blackpinkita: [IG] Dalle storie e sul profilo di @.amazingsat_official Domani alle 12:40 italiane ?? - Lauren_Almeida_ : RT @_blackpinkita: [IG] Dalle storie e sul profilo di @.amazingsat_official Domani alle 12:40 italiane ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Italiane

In una pagina dedicata alle «Origini dell’italiano» viene specificato che è una lingua ... Sicilia merita di essere conosciuta dai bambini per le sue bellezze e la sua storia prima che per una piaga ...Un colosso da oltre 500 tonnellate con 42 ruote per spostare motori da 240 tonnellate realizzaot da due pmi italiane ...