Sponsor del Verona produce cannabis light. La furia della Lega: “Inopportuno”. La replica: “Pronti ad aiutarli col debito da 49 milioni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci segnalano una notizia del Fatto Quotidiano dal titolo ” Lo Sponsor del Verona produce cannabis light. La furia della Lega: “Inopportuno”. La replica: “Pronti ad aiutarli col debito da 49 milioni” “. E la notizia è vera. Andiamo con ordine, con un aiuto del Corriere di Verona. Questo salace scambio di battute ha tre interpreti. Da un lato Vito Comencini, consigliere e deputato in quota Lega, che commentando la scelta di Justmaryfans (ditta che produce derivati Legali della Canapa Indiana) di Sponsorizzare l’Hellas Verona ha ... Leggi su bufale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci segnalano una notizia del Fatto Quotidiano dal titolo ” Lodel. La: “Inopportuno”. La: “Pronti adcolda 49 milioni” “. E la notizia è vera. Andiamo con ordine, con un aiuto del Corriere di. Questo salace scambio di battute ha tre interpreti. Da un lato Vito Comencini, consigliere e deputato in quota, che commentando la scelta di Justmaryfans (ditta chederivatiliCanapa Indiana) diizzare l’Hellasha ...

fattoquotidiano : Lo sponsor del Verona produce cannabis light. La furia della Lega: “Inopportuno”. La replica: “Pronti ad aiutarli c… - timwcap : Siamo felici di annunciare che a @TaobukFestival è presente con @TIM_Official, Main Sponsor del Festival,… - Ivan15663521 : @duppli In un paese normale la stampa nn sarebb al servizio del padrone, sinceramente senza tirar in ballo nessuno,… - robypec75 : @tuttosport Fossi in voi mi preoccuperei di tutte le inchieste che stanno venendo fuori sulla juve..del caso Suarez… - robypec75 : @Massimi64685567 @CalcioFinanza @pisto_gol Sei talmente stupido che non capisci che quando parli della monetina o d… -