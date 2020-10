Spider-Man 3: Tom Holland aveva anticipato la presenza di Doctor Strange nel film (Di venerdì 9 ottobre 2020) La star di Spider- Man 3 Tom Holland aveva predetto, o comunque immaginato, la presenza di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nel film Marvel di prossima lavorazione. Tom Holland nel 2019 aveva predetto la presenza di Doctor Strange nel film Spider-Man 3, immaginando l'unione tra l'amore di Peter Parker per la scienza e quello di Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, per la magia. Nelle scorse ore è stata annunciata la presenza di Benedict Cumberbatch nel cast di Spider-Man 3 nel ruolo di Doctor Strange. La notizia ha scatenato l'entusiasmo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) La star di- Man 3 Tompredetto, o comunque immaginato, ladi(Benedict Cumberbatch) nelMarvel di prossima lavorazione. Tomnel 2019predetto ladinel-Man 3, immaginando l'unione tra l'amore di Peter Parker per la scienza e quello di Stephen, interpretato da Benedict Cumberbatch, per la magia. Nelle scorse ore è stata annunciata ladi Benedict Cumberbatch nel cast di-Man 3 nel ruolo di. La notizia ha scatenato l'entusiasmo ...

