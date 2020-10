Spagna-Svizzera Nations League: le dichiarazioni post-partita (Di venerdì 9 ottobre 2020) Domani 10 Ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Alfredo di Stefano di Madrid di disputerà la partita di Uefa Nations League Spagna-Svizzera. La favorita ovviamente è la Spagna, che ha tra le sue fila dei calciatori in forma smagliante per questa importante sfida come Traore e Ramos. La Svizzera invece dovrà trovare convinzione e grinta, per battere una Spagna in netta crescita, e non sarà facile. Leggi anche: Nations League Spagna-Svizzera: formazioni e dove vederla Spagna-Svizzera: le dichiarazioni di Luis Enrique Alla vigilia della partita di Nations ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 ottobre 2020) Domani 10 Ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio Alfredo di Stefano di Madrid di disputerà ladi Uefa. La favorita ovviamente è la, che ha tra le sue fila dei calciatori in forma smagliante per questa importante sfida come Traore e Ramos. Lainvece dovrà trovare convinzione e grinta, per battere unain netta crescita, e non sarà facile. Leggi anche:: formazioni e dove vederla: ledi Luis Enrique Alla vigilia delladi...

