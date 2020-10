«Soul»: niente cinema per il film Pixar, che debutta su Disney+ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Soul, come Mulan. La nuova pellicola Pixar, la prima che, a cinque anni da Inside Out, avrebbe dovuto raccontare l’anima e le sue profondità, non avrà alcun passaggio cinematografico. Gli Studios, che a settembre hanno fatto convogliare Mulan su Disney+ così da evitare di ristagnare in sale martoriate dal Coronavirus, hanno deciso di reiterare la scelta per Soul. https://www.youtube.com/watch?v=kFHYnxjj7O0 Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Soul, come Mulan. La nuova pellicola Pixar, la prima che, a cinque anni da Inside Out, avrebbe dovuto raccontare l’anima e le sue profondità, non avrà alcun passaggio cinematografico. Gli Studios, che a settembre hanno fatto convogliare Mulan su Disney+ così da evitare di ristagnare in sale martoriate dal Coronavirus, hanno deciso di reiterare la scelta per Soul. https://www.youtube.com/watch?v=kFHYnxjj7O0

