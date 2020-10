Sottovalutiamo feste e incontri in casa | convinti di poter chiudere la porta al Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Abbiamo la sensazione che l’untore sia sempre l’altro, che non siamo noi, che non sia il nostro parente o il nostro amico stretto o quel collega di lavoro che ci sta tanto simpatico. Crediamo che l’untore sia fuori dalla nostra ‘bolla’. Ma ci sbagliamo”: a parlare ad HuffPost è Claudio Mencacci, medico psichiatra, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di Psichiatria. Il professore riflette sui matrimoni, sulledi compleanno, sui party privati che non si fermano, nonostante l’aumento dei contagi: “C’è l’idea che una volta chiusa ladi, si possafuori anche il. Non è così. Paradossalmente, tendiamo ad ...