Sono 2.438 gli studenti risultati positivi al Coronavirus in Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) A meno di un mese dalla ripresa delle lezioni frontali in classe, arriva il punto sul Coronavirus nelle scuole Italiane. A fornire i dati è stata la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Si parla di studenti (delle scuole di ogni ordine e grado) e dei docenti risultati positivi ai test effettuati nelle ultime settimane. Il tasso (rispetto agli iscritti) sembra essere molto basso, ma la forchetta si allarga considerando come l'eventuale contagio in classe possa esser stato trasferito in casa portando alla creazione di tanti piccoli focolai familiari. LEGGI ANCHE > Siamo o no nella seconda ondata? Cosa dicono i modelli matematici Lucia Azzolina ha mostrato i dati (con questo primo monitoraggio che si ferma alla data di sabato 3 ottobre 2020): 2.438 studenti e ...

