Sondaggi politici TP: obbligo mascherina all’aperto, 35,4% italiani contrario (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sondaggi politici TP: obbligo mascherina all’aperto, 35,4% italiani contrario Il ritorno dell’obbligo delle mascherine all’aperto è stato il tema centrale del Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 6 e l’8 ottobre 2020. Il 36,6% degli italiani si dice d’accordo con l’inasprimento delle sanzioni per chi non le indossa all’aperto mentre il 27%, seppur favorevole all’obbligo, ritiene che non debbano esserci sanzioni eccessive per chi non rispetta le regole. contrario sia all’obbligo che alle sanzioni il 35,4%. Una percentuale, quest’ultima, non minoritaria.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020)TP:all’aperto, 35,4%Il ritorno dell’delle mascherine all’aperto è stato il tema centrale delo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 6 e l’8 ottobre 2020. Il 36,6% deglisi dice d’accordo con l’inasprimento delle sanzioni per chi non le indossa all’aperto mentre il 27%, seppur favorevole all’, ritiene che non debbano esserci sanzioni eccessive per chi non rispetta le regole.sia all’che alle sanzioni il 35,4%. Una percentuale, quest’ultima, non minoritaria.Segui Termometro Politico su Google ...

