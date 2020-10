Solito teatrino a Otto e 1/2, lapsus della Gruber: Travaglio ci si fionda per attaccare Salvini (video) (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Gruber non ce la fa a occultare il suo dissenso per Salvini. Così, ancora ieri, nel corso della quotidiana puntata di Otto e mezzo, pur volendo contenersi e lasciare la parola intrisa di astio al suo ospite in collegamento, Marco Travaglio, si lascia sfuggire un lapsus che la dice lunga. Sui suoi mal celati intenti di accanirsi contro il leader del Carroccio, alludendo al probabile momento di tensione tra il segretario della Lega e il suo storico braccio destro, Giancarlo Giorgetti. E allora, invece di parlare del caso della nave Gregoretti, alla domanda per il direttore del Fatto Quotidiano, la conduttrice esordisce parlando della “Giorgetti“. Il lapsus è eloquente. E ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lanon ce la fa a occultare il suo dissenso per. Così, ancora ieri, nel corsoquotidiana puntata die mezzo, pur volendo contenersi e lasciare la parola intrisa di astio al suo ospite in collegamento, Marco, si lascia sfuggire unche la dice lunga. Sui suoi mal celati intenti di accanirsi contro il leader del Carroccio, alludendo al probabile momento di tensione tra il segretarioLega e il suo storico braccio destro, Giancarlo Giorgetti. E allora, invece di parlare del casonave Gregoretti, alla domanda per il direttore del Fatto Quotidiano, la conduttrice esordisce parlando“Giorgetti“. Ilè eloquente. E ...

