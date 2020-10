Sister Act 3? Whoopi Goldberg ci sta lavorando “diligentemente” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ospite al “The Late Night Show” di James Corden, Whoopi Goldber conferma la possibilità concreta di vedere al cinema un “Sister Act 3” Negli ultimi anni al cinema vanno fortissimo sequel e revival di film considerati classici: “Top Gun”, “Scream”, “Matrix” e adesso anche Sister Act. Ci sono infatti concrete possibilità di rivedere Whoopi Goldberg (Premio Oscar nel 1991 per il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nell’intramontabile Ghost) nei panni di Suor Maria Claretta: lo ha anticipato la stessa attrice, tra i pochi artisti al mondo ad aver vinto tutti e quattro i premi più importanti dell’industria dello spettacolo americano (Emmy, Oscar, Tony Awards e Grammy) ospite del “The Late Night Show” di ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ospite al “The Late Night Show” di James Corden,Goldber conferma la possibilità concreta di vedere al cinema un “Act 3” Negli ultimi anni al cinema vanno fortissimo sequel e revival di film considerati classici: “Top Gun”, “Scream”, “Matrix” e adesso ancheAct. Ci sono infatti concrete possibilità di rivedere(Premio Oscar nel 1991 per il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nell’intramontabile Ghost) nei panni di Suor Maria Claretta: lo ha anticipato la stessa attrice, tra i pochi artisti al mondo ad aver vinto tutti e quattro i premi più importanti dell’industria dello spettacolo americano (Emmy, Oscar, Tony Awards e Grammy) ospite del “The Late Night Show” di ...

isainsolia : Whoopi Goldberg conferma che Sister Act 3 è in lavorazione e tutto torna ad avere un senso. - RADIOBRUNO1 : “Sister Act 3” è in lavorazione, arriva la conferma di Whoopi Goldberg #RadioBruno - anna_annie12 : Whoopi Goldberg al lavoro su Sister Act 3 | Sky TG24 - jagghino : @chetempochefa @fabfazio @WhoopiGoldberg @RaiTre C'è estremo bisogno di Sister Act 3, vi prego chiedete info. Grazie. - GiannaDavide : Sister Act 3, in lavorazione. -