Shoah | Segre si racconta | “Non ho mai perdonato”

Un lungo, commosso, applauso e tutti in piedi per la senatrice a vita, Liliana Segre, nella sua ultima testimonianza pubblica, a Rondine, Cittadella della Pace, un borgo vicino Arezzo, dove si fa esperienza di convivenza tra studenti provenienti da Paesi in guerra. racconta, Liliana Segre, della Shoah, della furia nazista, delle sue compagne finite alla camera a gas, delle sofferenze vissute, di essere stata solo il numero 75190. Con tutta la sensibilità e la fragilità di chi ha vissuto il buio di Auschwitz. Ammettendo anche di non aver mai perdonato, e mai dimenticato. Ma di aver scelto sempre la vita, la libertà.E invitando i giovani presenti a fare lo stesso: "Pensai... adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo. Mi sembrava un giusto finale di quel periodo ...

