Serie C, svolta Foggia: Marchionni sarà il nuovo allenatore rossonero, a breve la firma. Le ultime (Di venerdì 9 ottobre 2020) Scelto il nuovo allenatore del Foggia. Dopo la rottura fra la società e Vincenzo Maiuri, i rossoneri hanno deciso di puntare tutto sull'ex calciatore di Empoli e Parma, Marco Marchionni. La firma è attesa a breve con l'ex Carrarese, pronto a debuttare sulla panchina del Foggia domenica contro il Potenza.Serie C, clamoroso a Foggia: divorzio con Maiuri, il club pugliese senza allenatore a 48 ore dalla prima ufficialeE intanto, il club pugliese sembra muoversi freneticamente anche in sede calciomercato, aspetto che era stato alla base delle aspre divergenze con Maiuri. Dopo Zennaro, sembrerebbe infatti vicino anche l'ingaggio di Jens Naessens, attaccante belga classe '91, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Scelto ildel. Dopo la rottura fra la società e Vincenzo Maiuri, i rossoneri hanno deciso di puntare tutto sull'ex calciatore di Empoli e Parma, Marco. Laè attesa acon l'ex Carrarese, pronto a debuttare sulla panchina deldomenica contro il Potenza.C, clamoroso a: divorzio con Maiuri, il club pugliese senzaa 48 ore dalla prima ufficialeE intanto, il club pugliese sembra muoversi freneticamente anche in sede calciomercato, aspetto che era stato alla base delle aspre divergenze con Maiuri. Dopo Zennaro, sembrerebbe infatti vicino anche l'ingaggio di Jens Naessens, attaccante belga classe '91, ...

TuttoMercatoWeb : Svolta FIFA: i club potranno dire no ai giocatori in nazionale per tutto il 2020 - Mediagol : #SerieC, svolta #Foggia: Marchionni sarà il nuovo allenatore rossonero, a breve la firma. Le ultime - Mediagol : #SerieC, svolta #Foggia: Marchionni sarà il nuovo allenatore rossonero, a breve la firma. Le ultime… - max74volpato : @ThegameFabio @Erik688 Arrivavamo da anni difficili, il calcioscommesse, la serie B x due volte, quel gol segnò una… - Margher15344295 : RT @Rosy72mex: @Cinzy08_ Anche io purtroppo, è ti dico che se lui non decide di dare una svolta alla sua carriera diventerà una meteora, ri… -