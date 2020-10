Serie C, Palermo-Potenza: ecco quando sarà recuperato il match rinviato al “Barbera”. Il comunicato della Lega Pro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con un comunicato ufficiale la Lega Pro ha reso nota la data in cui verrà recuperato il match del "Barbera" tra Palermo e Potenza, originariamente in programma lo scorso 4 ottobre e non disputato per la positività al Covid-19 di due tesserati del club lucano. La sfida è valida per la seconda giornata del girone C di Serie C e verrà recuperata il prossimo 29 ottobre alle ore 15 allo stadio "Renzo Barbera".I Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con unufficiale laPro ha reso nota la data in cui verràildel "Barbera" tra, originariamente in programma lo scorso 4 ottobre e non disputato per la positività al Covid-19 di due tesserati del club lucano. La sfida è valida per la seconda giornata del girone C diC e verrà recuperata il prossimo 29 ottobre alle ore 15 allo stadio "Renzo Barbera".I

Mediagol : #SerieC, #Palermo-Potenza: ecco quando sarà recuperato il match rinviato al 'Barbera'. Il comunicato della Lega Pro… - LaGazzettaWeb : Serie C, il 29 ottobre si recupera Palermo-Potenza - ilSicilia : #Sport #siamoaquile Calcio, Serie C: Palermo-Potenza si recupera il 29 ottobre - Fantacalciok : Serie C, diretta Palermo – Avellino: risultato in tempo reale - ItaSportPress : Serie C, Palermo-Potenza: stabilità la data del recupero - -