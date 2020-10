Serie C, clamoroso a Foggia: divorzio con Maiuri, il club pugliese senza allenatore a 48 ore dalla prima ufficiale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Foggia si prepara a cambiare nuovamente allenatore.Sembra ormai definitivamente chiuso il rapporto tra il club rossonero e Vincenzo Maiuri. Dopo che nella serata di ieri le problematiche tra le parti sembravano essere rientrate, grazie all'intervento del presidente Felleca, nella notte c'è stato un ulteriore strappo.Ad alimentare le frizioni fra la società rossonera e l'ormai "ex tecnico", le divergenze in materia di calciomercato. Tuttavia, non sarebbe soltanto questo la causa della rottura tra il Foggia e Maiuri. Da una parte Maiuri avrebbe avanzato delle richieste in sede di campagna acquisti, ritenute dalla dirigenza pugliese, impossibili da soddisfare. Inoltre, un'altra criticità, sarebbe emersa, in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilsi prepara a cambiare nuovamente.Sembra ormai definitivamente chiuso il rapporto tra ilrossonero e Vincenzo. Dopo che nella serata di ieri le problematiche tra le parti sembravano essere rientrate, grazie all'intervento del presidente Felleca, nella notte c'è stato un ulteriore strappo.Ad alimentare le frizioni fra la società rossonera e l'ormai "ex tecnico", le divergenze in materia di calciomercato. Tuttavia, non sarebbe soltanto questo la causa della rottura tra il. Da una parteavrebbe avanzato delle richieste in sede di campagna acquisti, ritenutedirigenza, impossibili da soddisfare. Inoltre, un'altra criticità, sarebbe emersa, in ...

