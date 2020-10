Serie B, Empoli: segnali positivi per Dionisi (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ ricominciata la stagione di Serie B con le prime due giornate che sono andate in archivio. Si è concluso anche il calciomercato e di conseguenza le rose delle squadre sono complete per affrontare questo lungo campionato. Non fa eccezione l’Empoli, che ha cambiato guida tecnica durante l’estate. Il successore di Pasquale Marino è stato individuato nella figura di Alessio Dionisi, lo scorso anno alla guida del Venezia. Andiamo ad analizzare l’inizio di campionato dei toscani, oltre ai nuovi volti a disposizione del nuovo tecnico. I nuovi acquisti Sono in totale dodici i movimenti in entrata della società toscana. Ritornano dai rispettivi prestiti Zappella (Piacenza) e Damiani (Carrarese), due giovani sui quali la società punta con decisione. E’ in prestito invece il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ ricominciata la stagione diB con le prime due giornate che sono andate in archivio. Si è concluso anche il calciomercato e di conseguenza le rose delle squadre sono complete per affrontare questo lungo campionato. Non fa eccezione l’, che ha cambiato guida tecnica durante l’estate. Il successore di Pasquale Marino è stato individuato nella figura di Alessio, lo scorso anno alla guida del Venezia. Andiamo ad analizzare l’inizio di campionato dei toscani, oltre ai nuovi volti a disposizione del nuovo tecnico. I nuovi acquisti Sono in totale dodici i movimenti in entrata della società toscana. Ritornano dai rispettivi prestiti Zappella (Piacenza) e Damiani (Carrarese), due giovani sui quali la società punta con decisione. E’ in prestito invece il ...

