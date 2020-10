Serie A, il Napoli è la terza rosa per valore in Italia: ecco quanto vale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Serie A, il Napoli è la terza rosa per valore, attualmente vale vale 593 milioni di euro è dietro la Juventus (690 milioni) e l'Inter (685 milioni) L'articolo Serie A, il Napoli è la terza rosa per valore in Italia: ecco quanto vale proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 ottobre 2020)A, ilè laper, attualmente593 milioni di euro è dietro la Juventus (690 milioni) e l'Inter (685 milioni) L'articoloA, ilè laperinproviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossima - tuttosport : #Juve-#Napoli, una commedia che la gente non si spiega| Il commento - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - Roberto__R : RT @RaimondoSecci: Ma vi stupisce che non vogliano dare una sacrosanta sconfitta al napoli a tavolino? Vi ricordo che se la serie A è a 20… - MstylesDD : RT @BrunoGalvan85: I calciatori contagiati in serie A crescono ogni giorno. Adesso tutti si accorgono che il protocollo Figc-Cts fa acqua d… -