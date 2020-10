Segre: “So cosa vuol dire essere respinti, sono stata clandestina e richiedente asilo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “sono stata clandestina e richiedente asilo. So cosa significa essere respinti. Si può essere respinti in tanti modi”. sono le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che ha parlato alla Cittadella della Pace a Rondine, borgo medioevale sull’Arno a otto chilometri da Arezzo, nella sua “ultima testimonianza pubblica” per ricordare, da sopravvissuta a Auschwitz, il dramma della Shoah, ricordando quando, in montagna al confine con la Svizzera, venne respinta da un ufficiale elvetico. L'articolo Segre: “So cosa vuol dire essere respinti, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “asilo. Sosignifica. Si puòin tanti modi”.le parole della senatrice a vita Liliana, che ha parlato alla Cittadella della Pace a Rondine, borgo medioevale sull’Arno a otto chilometri da Arezzo, nella sua “ultima testimonianza pubblica” per ricordare, da sopravvissuta a Auschwitz, il dramma della Shoah, ricordando quando, in montagna al confine con la Svizzera, venne respinta da un ufficiale elvetico. L'articolo: “So...

