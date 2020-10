Scuola e Covid-19, La Proposta in Brasile: Didattica a Distanza Fino alla Fine del 2021 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Estensione della Didattica a Distanza Fino alla Fine del 2021, questa è la Proposta del Consiglio Nazionale dell’Istruzione (Cne) del Brasile. La Proposta verrà analizzata dal governo del presidente Jair Bolsonaro, che prenderà in considerazione i pro e i contro. Attualmente gran parte dei 27 stati brasiliani non ha ripreso le lezioni in presenza. Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 ottobre 2020) Estensione delladel, questa è ladel Consiglio Nazionale dell’Istruzione (Cne) del. Laverrà analizzata dal governo del presidente Jair Bolsonaro, che prenderà in considerazione i pro e i contro. Attualmente gran parte dei 27 stati brasiliani non ha ripreso le lezioni in presenza.

matteosalvinimi : #Salvini: uno dei temi fondamentali su cui investire è la scuola, al di là dell'emergenza Covid. Ad esempio serve p… - Rinaldi_euro : Governo di irresponsabili. Sul covid Conte e Arcuri non ne azzeccano una – Il Tempo - MediasetTgcom24 : Covid, Guerra (Oms): 'Contagi più da bus e movida che dalla scuola' #Coronavirusitalia - comeicinesi : Isola d'Ischia: Covid a scuola. Caos tra ritardi e informazioni per i genitori? L'ASl aggiunge altre inefficienze a… - comeicinesi : Isola d'Ischia: Covid a scuola. Caos tra ritardi e informazioni per i genitori? L'ASl aggiunge altre inefficienze a… -