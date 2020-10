Scossa di terremoto all’alba nel Bergamasco (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Scossa è stata leggera, ma ha comunque provocato alcuni istanti di paura. All’alba di venerdì 9 ottobre, i cittadini di Bergamo e della sua provincia sono stati svegliati da un terremoto che, fortunatamente (stando alle prime informazioni che arrivano dalla Lombardia) non ha provocato danni. Il sisma è stato registrato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La magnitudo non è stata molto elevata, ma come spesso capita in questi casi il tam tam mediatico dell’evento si è diffuso sui social. L’epicentro del terremoto a Bergamo è stato individuato nel piccolo Comune di Sorisole LEGGI ANCHE > Nuovo terremoto ai Castelli romani, la terra torna a tremare nella notte Secondo la rilevazione dei sismografi dell’Ingv, il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laè stata leggera, ma ha comunque provocato alcuni istanti di paura. All’alba di venerdì 9 ottobre, i cittadini di Bergamo e della sua provincia sono stati svegliati da unche, fortunatamente (stando alle prime informazioni che arrivano dalla Lombardia) non ha provocato danni. Il sisma è stato registrato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La magnitudo non è stata molto elevata, ma come spesso capita in questi casi il tam tam mediatico dell’evento si è diffuso sui social. L’epicentro dela Bergamo è stato individuato nel piccolo Comune di Sorisole LEGGI ANCHE > Nuovoai Castelli romani, la terra torna a tremare nella notte Secondo la rilevazione dei sismografi dell’Ingv, il ...

simontol : #terremoto in tendenza per una scossa del 2.4 in provincia di Bergamo. Solo nelle ultime 24h in Italia 11 scosse t… - teresacapitanio : Bergamo, scossa di terremoto all’alba di venerdì: epicentro a Sorisole - La scossa è stata avvertita dagli abitanti… - nazzazanzara : Ora mi spiegate come avete fatto a sentire una scossa del 2,4??? Esaltati! #terremoto - giornalettismo : La scossa di #terremoto all'alba nella provincia di #bergamo - irachetirigira : RT @Saco691: #terremoto in tendenza per una scossa da 2,4..ogni volta che il mio vicino scorreggia,la terra trema di più -