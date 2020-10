Sciopero per il clima, basta col greenwashing di Eni! Mi unisco all’appello di Extinction Rebellion al ministro Patuanelli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi è lo Sciopero mondiale per il futuro, serve per tenere alta l’attenzione sulla crisi climatica e sulle disastrose conseguenze che può avere sul pianeta. Eppure gli interessi economici nei confronti di business ecocidi ed il green washing sono sempre in agguato. Questa data non deve diventare una data vuota di contenuti, o peggio sfruttata per chi vuole riverniciarsi di verde. Dobbiamo unirci, ribellarci, ed essere consapevoli. A Roma Extinction Rebellion da una settimana sta protestando e manifestando, con azioni pacifiche, creative, sotto le sedi del potere politico, economico, sotto sedi di giornali ecc… (in alcuni momenti sono stati perfino inutilmente bloccati dalla polizia). Anch’io sono da poco entrata a far parte di Extinction Rebellion, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi è lomondiale per il futuro, serve per tenere alta l’attenzione sulla crisitica e sulle disastrose conseguenze che può avere sul pianeta. Eppure gli interessi economici nei confronti di business ecocidi ed il green washing sono sempre in agguato. Questa data non deve diventare una data vuota di contenuti, o peggio sfruttata per chi vuole riverniciarsi di verde. Dobbiamo unirci, ribellarci, ed essere consapevoli. A Romada una settimana sta protestando e manifestando, con azioni pacifiche, creative, sotto le sedi del potere politico, economico, sotto sedi di giornali ecc… (in alcuni momenti sono stati perfino inutilmente bloccati dalla polizia). Anch’io sono da poco entrata a far parte di, ...

