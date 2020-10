Sci alpino, Soelden 2020: i convocati azzurri per il gigante maschile e femminile (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come reso noto dalla Fisi, sono sedici i convocati azzurri per quanto riguarda il gigante in programma a Soelden 2020, in Austria, nella prima tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Sabato in programma la gara femminile con nove rappresentanti per l’Italia: Marta Bassino, Luisa Bertani, Federica Brignone, Valentina Cillara Rossi, e Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Domenica la gara maschile con sette azzurri in start list: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Manfred Moelgg, Daniele Sorio, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi e Tommaso Sala. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come reso noto dalla Fisi, sono sedici iper quanto riguarda ilin programma a, in Austria, nella prima tappa della Coppa del Mondo/2021 di sci. Sabato in programma la garacon nove rappresentanti per l’Italia: Marta Bassino, Luisa Bertani, Federica Brignone, Valentina Cillara Rossi, e Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Domenica la garacon settein start list: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Manfred Moelgg, Daniele Sorio, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi e Tommaso Sala.

Sabato 17 ottobre scatta la Coppa del mondo 20\21 di sci alpino femminile. In programma, sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria)

