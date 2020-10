Sci Alpino 2020: Federica Brignone si prepara alla Coppa del Mondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo Sci Alpino 2020 è pronto per sfidare i due giganti a Soelden il prossimo 17-18 ottobre. La Nazionale Italiana di Sci si sta preparando per provare a conquistare più medaglie possibili, e tutto è in fermento. Sono stati scelti i convocati per gli atleti azzurri che parteciperanno alla Coppa del Mondo, la prima in lista è stata Federica Brignone. Leggi anche: Alberto Tomba eletto Atleta del secolo Sci Alpino 2020: i convocati della Nazionale Italiana per la Coppa del Mondo Le donne in gara sabato prossimo, sono nove: Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia, da oggi in pista a Hintertux assieme ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo Sciè pronto per sfidare i due giganti a Soelden il prossimo 17-18 ottobre. La Nazionale Italiana di Sci si stando per provare a conquistare più medaglie possibili, e tutto è in fermento. Sono stati scelti i convocati per gli atleti azzurri che parteciperannodel, la prima in lista è stata. Leggi anche: Alberto Tomba eletto Atleta del secolo Sci: i convocati della Nazionale Italiana per ladelLe donne in gara sabato prossimo, sono nove:, Marta Bassino e Sofia Goggia, da oggi in pista a Hintertux assieme ...

