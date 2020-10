Sarri pronto per la panchina della Fiorentina? (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Fiorentina lavora in vista del ritorno in campo del prossimo weekend, cercando di inserire subito negli schemi il nuovo acquisto Josè Callejon. Rimangono vive ancora le scorie per l’addio di Federico Chiesa alla Juventus. Proprio a due ex bianconeri potrebbe invece legarsi il futuro dei gigliati con le voci che vorrebbero in viola Maurizio Sarri e lo svincolato Mario Mandzukic. L’autostrada Torino-Firenze risulta essere davvero molto affolatta. Fiorentina, Callejon è la scelta giusta? Non è un momento facile per l’ambiente Fiorentina: il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus è uno di quei pesanti colpi al cuore: ci vorrà tempo a eliminare definitivamente le scorie. In più ci si aggiunge una sosta che non permette distrazioni dal campo. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lalavora in vista del ritorno in campo del prossimo weekend, cercando di inserire subito negli schemi il nuovo acquisto Josè Callejon. Rimangono vive ancora le scorie per l’addio di Federico Chiesa alla Juventus. Proprio a due ex bianconeri potrebbe invece legarsi il futuro dei gigliati con le voci che vorrebbero in viola Maurizioe lo svincolato Mario Mandzukic. L’autostrada Torino-Firenze risulta essere davvero molto affolatta., Callejon è la scelta giusta? Non è un momento facile per l’ambiente: il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus è uno di quei pesanti colpi al cuore: ci vorrà tempo a eliminare definitivamente le scorie. In più ci si aggiunge una sosta che non permette distrazioni dal campo. La ...

