Sanzioni contro la Russia per il caso Navalny | l' Ue trova accordo politico

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Fonti europee hanno confermato che alcuni Paesi, Francia e Germania hanno annunciato l’intenzione di proporre nuovelaper l’attentato ad Alexeie hanno precisato che il tema sarà sul tavolo dei ministri degli esteri che si riuniranno lunedì a Lussemburgo, per la prima volta dalla pandemia di persona.Le stesse fonti hanno precisato che lunedì non sarà adottata una decisione in tal senso, ma con tutta probabilità ci si potrà aspettare unsui principi e sul fatto che alcuni individui o entità saranno sanzionati per l’avvelenamento, ma non ci sarà una vera e propria lista. Il tema, hanno aggiunto le fonti, sarà discusso anche oggi pomeriggio dai diplomatici dei ...