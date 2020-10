Sanremo Giovani: i 61 artisti ammessi alle audizioni live (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cara Dei 961 candidati a Sanremo Giovani – numero da record per la rassegna – ne sono rimasti solo 61. La scrematura, avvenuta proprio in questi giorni ed annunciata ora, ha consentito di individuare gli artisti che accederanno alle audizioni dal vivo previste per il 19 e 20 ottobre nella sede Rai di Via Asiago a Roma. La divisione delle 61 potenziali Nuove Proposte (60 che hanno superato la prima fase degli ascolti più il vincitore del Festival di Castrocaro) vede per l’esattezza 53 singoli (16 donne e 37 uomini) e 8 gruppi. Tra di essi, anche alcuni ex talent. Si notano in particolare i nomi di Giulia Molino, che l’anno scorso arrivò seconda ad Amici di Maria De Filippi, ma anche di Thomas Cheval e Mattia Lever, entrambi ex partecipanti a The Voice. E poi Martina ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cara Dei 961 candidati a– numero da record per la rassegna – ne sono rimasti solo 61. La scrematura, avvenuta proprio in questi giorni ed annunciata ora, ha consentito di individuare gliche accederannodal vivo previste per il 19 e 20 ottobre nella sede Rai di Via Asiago a Roma. La divisione delle 61 potenziali Nuove Proposte (60 che hanno superato la prima fase degli ascolti più il vincitore del Festival di Castrocaro) vede per l’esattezza 53 singoli (16 donne e 37 uomini) e 8 gruppi. Tra di essi, anche alcuni ex talent. Si notano in particolare i nomi di Giulia Molino, che l’anno scorso arrivò seconda ad Amici di Maria De Filippi, ma anche di Thomas Cheval e Mattia Lever, entrambi ex partecipanti a The Voice. E poi Martina ...

