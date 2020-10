Sanitari dell’ospedale portano pazienti guariti dal covid a vedere il mare

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ospedale che ha deciso di prendere questa iniziativa lo ha fatto per dare “un’iniezione” di vitalità aiappenadal, ma ancora alle prese con le conseguenze a lungo termine Un’idea decisamente salutare arriva direttamente da Barcellona. Nella fattispecie dall’Hospital del Mar dove hanno sperimentato una particolare “cura” contro il. In realtà si tratta di una soluzione che viene adottata quando irisultano nuovamente negativi al virus, in modo tale che non possano contagiare altre persone. Gli operatoriin questi casiall’esterno della struttura coloro che per settimane sono stati ricoverati (anche in terapia intensiva) per ...