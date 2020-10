Sandra Milo confessa: "A 87 anni ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli" - (Di venerdì 9 ottobre 2020) Novella Toloni Alla soglia dei 90 anni la popolare attrice e conduttrice ha svelato di non essere pronta a lasciare il mondo dello spettacolo, perché le permette di aiutare economicamente i figli disoccupati La pensione è sempre più lontana per Sandra Milo. A 87 anni suonati la popolare attrice non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro che, negli ultimi mesi, l'ha vista sempre più protagonista in televisione. A spingerla non è solo la passione per il suo lavoro, ma anche la necessità di guadagnare per poter mantenere i figli Azzurra e Ciro, entrambi disoccupati. L'amara confessione è arrivata durante un'intervista al settimanale Nuovo, dove Sandra Nilo ha svelato il motivo del suo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Novella Toloni Alla soglia dei 90la popolare attrice e conduttrice ha svelato di non essere pronta a lasciare il mondo dello spettacolo, perché le permette di aiutare economicamente idisoccupati La pensione è sempre più lontana per. A 87suonati la popolare attrice non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro che, negli ultimi mesi, l'ha vista sempre più protagonista in televisione. A spingerla non è solo la passione per il suo lavoro, ma anche la necessità di guadagnare per poterAzzurra e Ciro, entrambi disoccupati. L'amara confessione è arrivata durante un'intervista al settimanale Nuovo, doveNilo ha svelato il motivo del suo ...

Italia_Notizie : Sandra Milo confessa: 'A 87 anni ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli' - Notiziedi_it : Sandra Milo: “A 87 anni devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati” - DonnaGlamour : Sandra Milo: “A 87 anni lavoro per mantenere i miei figli” - umbertoliuzzo : RT @_DAGOSPIA_: 'HO BISOGNO DI LAVORARE PER MANTENERE I MIEI FIGLI' – LO SFOGO DI SANDRA MILO CHE A 87 ANNI... - _DAGOSPIA_ : 'HO BISOGNO DI LAVORARE PER MANTENERE I MIEI FIGLI' – LO SFOGO DI SANDRA MILO CHE A 87 ANNI...… -