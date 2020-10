Sandra Milo a lavoro a 87 anni: “I miei figli sono disoccupati” | L’appello dell’attrice (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’attrice Sandra Milo ha confessato di essere costretta ad andare a lavorare alla veneranda età di 87 anni per poter mantenere i figli che sono disoccupati. Le ultime dichiarazioni rilasciate da Sandra Milo al settimanale Nuovo sono destinate ancora a far discutere. L’attrice, che solo qualche mese fa aveva deciso di iniziare lo sciopero della … L'articolo Sandra Milo a lavoro a 87 anni: “I miei figli sono disoccupati” L’appello dell’attrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’attriceha confessato di essere costretta ad andare a lavorare alla veneranda età di 87per poter mantenere ichedisoccupati. Le ultime dichiarazioni rilasciate daal settimanale Nuovodestinate ancora a far discutere. L’attrice, che solo qualche mese fa aveva deciso di iniziare lo sciopero della … L'articoloa 87: “Idisoccupati” L’appello dell’attrice proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : “Lo faccio per i miei figli”. Sandra Milo un grande dispiacere a 87 anni: “Sono costretta” - #faccio #figli”.… - lightmoon972 : Sandra Milo al lavoro a 87 anni: «Lo faccio per mantenere i figli, sono disoccupati» - codeghino10 : Sandra Milo, la confessione: «A 87 anni devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati» - zazoomblog : Sandra Milo al lavoro a 87 anni: «Lo faccio per mantenere i figli Ciro e Azzurra sono disoccupati» - #Sandra… - magicaGrmente22 : Sandra Milo, la confessione: «A 87 anni devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati» -