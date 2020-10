Sandra Milo: “A 87 anni ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli che sono disoccupati” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ho 87 anni e ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”. A confessarlo è Sandra Milo che, in un’intervista a “Nuovo”, ha spiegato i motivi che la portano a lavorare ancora senza sosta alla sua età. L’’attrice non ha nascosto le difficoltà, anzi, ha confidato di aver perso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ho 87e hodiper, Azzurra e Ciro, chedisoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devoper aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”. A confessarlo èche, in un’intervista a “Nuovo”, ha spiegato i motivi che la portano aancora senza sosta alla sua età. L’’attrice non ha nascosto le difficoltà, anzi, ha confidato di aver perso ...

